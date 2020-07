Pobierz program

Trzecia część bestsellerowej serii gier o mafijnych porachunkach, praniu brudnych pieniędzy i walki o władzę.

Wolna amerykanka

Akcja trzeciej odsłony serii została osadzona w 1968 roku i opowiada historię weterana wojny w wietnamie - Lincolna Claya. Po zakończonych działaniach wojennych ten czarnoskóry protagonista powrócił do kraju, w którym rasizm i przekonania dot. koloru skóry przeżywały istne apogeum. Odtrącony przez kraj, któremu służył stacza się na samo dno, podejmując walkę z systemem na swój własny sposób. Trafia na szemrane towarzystwo i postanawia przystać do niewielkiej organizacji przestępczej. Zostaje jednak zdradzony a jego najbliżsi bestialsko zamordowani. Lincoln postanawia wykorzystać swoje nabyte umiejętności, by szerzyć postrach w świecie przestępczym i przede wszystkim, dokonać krwawej i bezlitosnej zemsty.

Jak się szybko okazuje, głównym celem naszego bohatera będzie Sala Marcano - don włoskiej rodziny, która w dużej mierze była odpowiedzialna za masakrę. Nasz bohater będzie musiał zawiązać gangsterskie sojusze i sporo namieszać w świecie przestępczym, stając się ważnym, ale i kluczowym ogniwem w walce z bezwzględnymi bandziorami.

Dobry, zły i gorszy

Mechanika zabawy jest bardzo zbliżona do tej znanej z serii Grand Theft Auto, przedstawiając widok gry z trzeciej osoby (TPP). Prócz świetnie rozpisanej kampanii dla pojedynczego gracza, czekają na nas różnorodne wyzwania oraz poboczne aktywności. Wszystkie wydarzenia w grze mają istotny wpływ na rozgrywkę oraz to jak nas widzą inni członkowie gangu, społeczeństwo oraz przeciwnicy. Od podjętych w trakcie gry decyzji, zależeć będzie ilość dostępnych misji oraz wymowne zakończenie zabawy.

Nasz bohater wielokrotnie rozwiązywać będzie problemy w sposób siłowy, atakując przeciwników znienacka i siejąc wojenny zamęt. Zdarzą się też misje o charakterze skradankowym, gdzie niczego niespodziewający się wróg, przekona się jak zajadły potrafi być emerytowany, czarnoskóry żołnierz. Do naszych zadań oprócz eksterminacji tych złych, należeć będzie przejmowanie nielegalnych interesów, rozwijanie bazy oraz ulepszanie możliwości bojowych bohatera, jak i jego podległych współpracowników.

Krwawa jatka

Twórcy, wiedząc że tym razem nasz główny protagonista nie należy do bohaterów cierpliwych, mocny wydźwięk postawili na szeroką w rozumowaniu jatkę. Lincoln korzystać będzie bowiem z pokaźnego arsenału broni palnych, białych i materiałów wybuchowych stając się istną maszyną do zabijania.

Znacząco zmieniła się także mechanika poruszania, gdyż wprowadzono system aktywnych osłon, gdzie przylegając do ścian, niejednokrotnie zaskoczymy przeciwników.

Kluczowe cechy gry: