MagikINFO 16.0

MagikINFO (dawniej PCInfo) to system do audytu oprogramowania i zarządzania zasobami IT w firmach.

Program umożliwia przeprowadzenia automatycznej ewidencji oprogramowania i sprzętu, podczas której uzyskamy raport nie tylko na temat zainstalowanych programów w komputerach dostępnych w naszej sieci oraz informacji o aktualnej konfiguracji sprzętowej, ale również sprawdzimy historię zmian dokonanych na komputerze pomiędzy audytami (zarówno oprogramowanie jak i sprzęt), uzyskamy dokładne informacje o systemie operacyjnym, czy wygenerujemy własne raporty.

MagikINFO wyposażony został również w funkcję zarządzania licencjami oraz możliwość wykonywania zbiorczych zdalnych instalacji programów, service packów, patchów, uruchamiania skryptów na wielu komputerach jednocześnie. Moduł zarządzania licencjami odpowiedzialny jest za wyświetlanie szczegółowych informacji na temat ogólnego stanu licencji poszczególnych programów w ramach organizacji wraz z ich lokalizacją oraz natychmiastową oceną, które oprogramowanie jest zalicencjonowane, a które niezbędne jest do legalizacji lub odinstalowania.

Moduł zarządzania majątkiem oferowany przez aplikację MagikINFO oferuje wszystkie funkcje niezbędne do wykonania tego zadania: ewidencje majątku, przypisywanie go do użytkowników, ewidencje cen, sprawdzanie okresu gwarancji, przypisywanie majątku do karty komputera pracownika itp. Zarządzanie majątkiem w MagikINFO umożliwia odnotowywanie wszystkich działań i napraw z nim związanych, od momentu jego zakupu aż po wycofanie. Aplikacja umożliwia dodatkowo generowanie kodów kreskowych, które można wykorzystać do przeprowadzania okresowych inwentaryzacji za pomocą elektronicznego czytnika kodów.

Wszelkie dane pobierane są z instalowanych zdalnie agentów rezydujących na poszczególnych końcówkach w sieci i wyświetlane na stanowisku administratora.

