MailEnable Standard 10.29

24.02.2015 22:19 • Recenzja do wersji 8.59

Nigdy nie interesowałem się się zagadnieniami pocztowymi. Długo dla mnie poczta to był zewnętrzny serwer, ewentualnie jakiś program pocztowy do odbioru maili. Kilka lat temu jednak sytuacja się zmieniła i postanowiłem postawić własny serwer pocztowy w firmie. Znalazłem kilka ciekawych serwerów pocztowych niestety wszystkie działały ma Linuxie którego wtedy nie znałem i obawiałem się ich konfiguracji.



Po przejrzeniu kilku komercyjnych projektów ostatecznie zdecydowałem się na MailEnable Standard w wersji bezpłatnej. Niestety pierwsze recenzje jakie przeczytałem nie nastawiały zbyt optymistycznie, jednakże zainstalowałem ten program i okazało się, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Instalacja przebiegła standardowo jak w większości programów Windowsowych. Nieśmiertelne Dalej, Dalej, Dalej, Okazało się, że program na ustawieniach domyślnych zainstalował wszystko co było potrzebne. Kilka minut poszukiwań na necie i znalazłem kompletny opis jak skonfigurować serwer do własnych potrzeb. Niestety sam proces konfiguracji do najprostszych nie należy i trzeba dobrze się wczytać i zrozumieć instrukcję.



Okazuje się, że bezproblemowo obsługuje protokoły POP3 i SMTP, natomiast protokół IMAP nie zawsze współpracuje jak należy. Podobno (nie wiem, nigdy nie testowałem) w wersjach Professional i Enterprise nie ma takich problemów. W chwili obecnej program pracuje w dwóch domenach, które obsługują ok 100 skrzynek pocztowych. Żeby było ciekawiej serwer ten jest zainstalowany na Windowsie XP. Problemem dla mnie jest brak filtrów antyspamowych i antywirusowych, które są dostępne w wyższych wersjach programu. Na szczęście dostępnych jest wiele zewnętrznych rozwiązań, które współpracują z tym serwerem dość dobrze. Do tej pory pracowałem na wersji szóstej programu i raczej nie potrzebowałem uaktualnień. Widzę jednak, że pojawiła się kolejne nowa wersja i chyba czas najwyższy ja zainstalować.



Podsumowując - serwer ten mogę polecić początkującym administratorom, pomimo dość pokrętnej konfiguracji, późniejsza jego obsługa nie nastręcza zbyt wielu problemów.