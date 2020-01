06.02.2016 07:02 • Recenzja do wersji 2.2.1.0

Sam klient niezły - prosty, przyjemny dla oka, załatwia podstawowe zadania. Dobrze integruje się z Windows 10 (powiadomienia o nowych wiadomościach są pokazywane jako powiadomienia systemowe). Nie sprawia problemów przy tworzeniu wiadomości, odczycie. Możliwe przeglądanie w widoku konwersacji albo tradycyjnie pojedynczo.



Wersja darmowa jest do 3 kont i jak rozumiem - bez folderu zbiorczego. Pro albo w abonamencie albo w opcji "lifetime". Na ich stronie przeważnie jest promocja -50%, która niby się kończy, ale za godzinę jest od nowa :P W efekcie za jakieś 23 USD można mieć full, wyraźnie taniej niż lifetime konkurencyjnego eM Clienta.



Najnowsza wersja dodaje import z Outlooka i Thunderbirda, ale przekombinowany i mało skuteczny, przynajmniej dla Thunderbirda. Na dwa komputery na żadnym nie zadziałał. Na pierwszym import w ogóle nie importuje żadnych wiadomości, tylko ustawienia kont (bez haseł) i nawet nie wywala żadnego błędu, a na drugim importuje tylko odebrane i przy dojściu do kolejnego katalogu wywala się i przerywa import. Brakuje po prostu najzwyklejszego importu .eml do wskazanego katalogu. Ale dobrze, że coś w ogóle próbują.



Aktualnie brak obsługi priorytetów maili oraz powiadomień o odebraniu i przeczytaniu. Mimo otwartego ticketu z wieloma głosami poparcia sprawa wisi od dłuższego okresu. Dlatego nie ma 5 gwiazdek, wymaga nadal rozwoju, a kierunek nie jest pewny, bo widzę, że mają tendencję do tworzenia klienta ultra prostego kosztem funkcjonalności, co jest już niespecjalnie po mojej myśli... Mimo tego dałem im szansę i kupiłem Pro lifetime, zobaczymy...