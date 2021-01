Pobierz program

Mailspring to bezpłatny klient poczty elektronicznej dla komputerów z systemem operacyjnym Windows, Mac OS bądź Linux.

Narzędzie umożliwia skonfigurowanie wielu kont e-mail, dzięki czemu można je z powodzeniem wykorzystać, gdy dysponujemy rozmaitymi adresami w różnych domenach. Mailspring oferuje dostęp do podstawowych opcji, a więc pozwala na odbieranie, wysyłanie i usuwanie wiadomości, ustawianie przypomnień czy też segregowanie e-maili poprzez przypisywanie ich do odpowiednich kategorii. Użytkownik może utworzyć własną stopkę z podpisem i obrazkiem, która będzie automatycznie dołączana do wysyłanych wiadomości.

Dzięki zintegrowanej wyszukiwarce Mailspring pozwala na szybkie zlokalizowanie potrzebnych wiadomości podobnie, jak możemy to uczynić poprzez Gmaila obsługiwanego za pomocą tradycyjnej przeglądarki internetowej.

Mailspring zawiera dodatkowe funkcje przydatne dla użytkowników przygotowujących czy też otrzymujących wiadomości w różnych językach. Oferuje możliwość sprawdzania pisowni i korzystania z wbudowanego tłumacza. Należy jednak pamiętać, że jest on daleki od doskonałości i w najlepszym razie pozwoli jedynie zrozumieć treść otrzymanego e-maila.

Wygląd głównego okna programu Mailspring można dostosować na wiele różnych sposobów poprzez wykorzystanie dostępnych motywów graficznych.