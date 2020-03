Pobi​erz program

MakeMKV to niewielki program przeznaczony do konwertowania filmów do formatu MKV. Aplikacja posiada też przydatne narzędzia do tworzenia kopii zapasowych całej zawartości płyt i omijania zabezpieczeń AACS, BD+. Program może również służyć jako serwer do obsługi strumieni wideo.

Program MakeMKV konwertuje wszystkie rodzaje filmów AVCHD, DVD, HD DVD i Blu-ray do formatu MKV, zachowując przy tym najwyższą jakość obrazu i oryginalną ścieżkę audio HD. Oprócz tego zostaną zachowane wszystkie niezbędne dane o rozdziałach i metainformacje, w tym między innymi rodzaj audio i ścieżki językowe.

Proces konwertowania filmu do formatu MKV przebiega w trzech różnych etapach – zamontowanie płyty do napędu optycznego i odczytanie jego zawartości, edycja poszczególnych parametrów filmu i usuwanie zbędnych języków oraz sam przebieg konwersji danych, który może trwać nawet do kilkunastu minut w przypadku zgrywania filmu DVD.