Malwarebytes to nieco nietypowe oprogramowanie zabezpieczające pozwalające na wykrycie i usunięcie różnego rodzaju złośliwego oprogramowania. Dzięki niemu pozbędziemy się z komputera wirusów, robaków, trojanów, rootkitów, dialerów i oprogramowania szpiegującego. Może on stanowić dodatek do już używanego oprogramowania innej firmy.

Aplikacja jest nietypowa ze względu na to, że nie stanowi „typowego antywirusa”. Jest to samodzielny skaner, który w wersji rozszerzonej monitoruje używane pliki i przeglądane strony internetowe. Oprogramowanie to jest przydatne przede wszystkim w sytuacji, gdy inne antywirusy zawodzą, lub gdy nie mamy pewności, czy nasz komputer jest czysty. Dzięki Malwarebytes Anti-Malware wykryjemy wtedy zawirusowane pliki, oprogramowanie szpiegujące, a także potencjalnie niechciane aplikacje (tzw. PUP). Z programu możemy korzystać nawet posiadając inny, kompletny zestaw ochronny. Stanowi on uzupełnienie ochrony uruchamiane np. tylko na wyraźne polecenie użytkownika.

Program jest bardzo prosty w obsłudze. Oferuje kilka typów skanowania, w tym skanowanie szybkie i obszarów wyznaczonych przez użytkownika. MBAM sprawdza nie tylko pliki, ale również dane przeglądarek i rejestr systemowy, co pozwala mu usuwać nawet ukryte zagrożenia. Program codziennie aktualizuje sygnatury wirusów, jego ustawienia pozwalają na wykluczanie ze skanowania określonych obszarów na dysku i stron internetowych. Dostępny jest także rozbudowany harmonogram zadań, w którym można ustalić zautomatyzowane zadanie jak aktualizacje i skanowania wykonywane w tle. W razie potrzeby możliwe jest zablokowanie dostępu do programu za pomocą hasła.

Uwaga!

Dostępna jest też wersja Premium programu, która oferuje aktywną ochronę przed exploitami i ransomware. Można zakupić ją korzystając z przycisku „Kup pełną wersję” u góry strony.