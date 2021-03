Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Malwarebytes Browser Guard to program dostępny w formie wtyczki do przeglądarki stron internetowych Mozilla Firefox.

Zwiększ swoje bezpieczeństwo w sieci

Po zainstalowaniu opisywanego dodatku będziemy mogli cieszyć się nawet czterokrotnie szybszym wczytywaniem stron internetowych. Wszystko dzięki temu, że Malwarebytes Browser Guard blokuje witryny sieciowe ze złośliwym oprogramowaniem, a także filtruje irytujące reklamy i inne niepożądane treści.

Chroń komputer przed złośliwym oprogramowaniem

Malwarebytes Browser Guard warto zainstalować również po to, by nie doprowadzić do zablokowania przeglądarki internetowej, a także zapewnić sobie większą prywatność w trakcie codziennego korzystania z sieci. Specjalny algorytm nie pozwala na wykrycie naszej aktywności, co skutkuje brakiem wyświetlania personalizowanych reklam wygenerowanych w oparciu o historię przeglądania.

Na tym jednak nie koniec, bo dzięki Malwarebytes Browser Guard nie pobierzemy na dysk twardy potencjalnie szkodliwych aplikacji, w tym pasków narzędzi z odnośnikami do witryn sieciowych zawierających wirusy.