Przeglądarkowy menedżer sportowy on-line. Gra została stworzona przez szwedzkiego dewelopera Power Challenge AB i skupia się na piłce nożnej i hokeju na lodzie.

Tabelki, moje koleżanki

ManagerZone to dobry przykład rozbudowanego edytora sportowego. Mimo że jest on mocno zawiły i początkowo wielu szybko się w nim gubi, to po kilku minutach zabawy zaczynamy łapać się w podstawach. Rozgrywka skupia się w niej bowiem na sprawnych zarządzaniu składów, jako menadżer klubu piłkarskiego.

Nasze zadanie nie należeć będzie do najłatwiejszych, gdyż cały czas zmuszeni będziemy do sprawnego nadzoru naszych podopiecznych, zwiększania ich możliwości piłkarskich oraz odpowiednie nauczenie nowych taktyk. Twórcy oddali w ręce graczy spore możliwości rozwojowe rozgrywających jak na grę o podłożu darmowym.

Rozbudowany interfejs

Każdy z zawodników ma unikalne cechy, które wpływają na szybkość, kondycję, umiejętność szybkiego podania, strzelania czy obrony. Podczas treningów otrzymamy możliwość ulepszenia ich po granice możliwości naszych graczy, choć trzeba wziąć pod uwagę, że mając do dyspozycji umiejętną kadrę, należy ich kształcić pod możliwości.

Gracz odpowiadać będzie za ustawienie taktyki, rozgrywki meczów ligowych, pucharowych i towarzyskich. Przyjdzie nam rozdysponowywać funduszami na lepsze wyposażenia, rotacje podopiecznych oraz zatrudnianie nowych członków ekipy.

Zabawa pozwala również wizualizować mecz niczym na prawdziwym boisku.

Kluczowe cechy gry: