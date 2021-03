Mapy Apple pokażą wskazówki dotyczące podróżowania w pandemii

Udostępnij:

Pandemia nie zniechęca wielu osób do wycieczek zagranicznych, toteż Apple postanowił wyjść im na przeciw. Od teraz ich mapy będą pokazywać użytkownikom szczegółowe wskazówki dotyczące podróży. Dzięki temu nie zostaną oni zaskoczeni przez zmiany wprowadzone na lotniskach ze względu na pandemię COVID-19.

Airports Council International (ACI) ogłosił, że dane odnośnie środków bezpieczeństwa dotyczących COVID-19 na światowych lotniskach będą teraz wyświetlane w mapach Apple. Ma to umożliwić podróżującym łatwiejszy dostęp do wskazówek dotyczących zdrowia i zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Użytkownicy urządzeń z jabłkiem mogą wyszukać lotnisko w aplikacji by dowiedzieć się jakie są obecne wymagania dla pasażerów.

Nowe informacje zawarte w Apple Maps mają sprawić, że osoby podróżujące będą wiedzieć, czego się spodziewać, zanim dotrą na lotnisko lub po wylądowaniu w miejscu docelowym. Wśród wskazówek znajdą się takie dane jak wymagania dotyczące maski, kontrole zdrowia i wytyczne dotyczące kwarantanny. Wszystkie te dane będą wyświetlane na karcie miejsca danego lotniska.

Użytkownicy map od Apple znajdą w nich wszystkie wspomniane dane wraz z linkami do oficjalnych witryn z wytycznymi dotyczącymi lotnisk. Należy jednak pamiętać, że tylko lotniska uczestniczące w programie ACI Health Measures będą podawać wspomniane informacje. Bardziej szczegółowe informacje na temat środków zdrowotnych stosowanych na poszczególnych lotniskach na całym świecie są również dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej Check & Fly.