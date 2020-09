Mapy Google i ciemny motyw interfejsu. Aktualizacja trafia do użytkowników

Udostępnij:

Mapy Google na Androida wreszcie otrzymały ciemny motyw całego interfejsu – wynika ze zrzutów ekranu zamieszczonych w serwisie reddit przez jednego z użytkowników. W Mapach Google 10.51.1 w ustawieniach pojawiła się w jego przypadku możliwość wybrania jasnego, ciemnego lub zgodnego z systemowym motywu, a interfejs aplikacji faktycznie potrafi się do tego dostosować. To realizacja zmian, które nieoficjalnie były zapowiadane na początku bieżącego miesiąca.

Wszystko wskazuje jednak na to, że (podobnie jak w przypadku większości aktualizacji wprowadzanych przez Google) ciemny motyw Map Google trafia do użytkowników w kilku etapach. W moim telefonie, mimo zainstalowania tej samej wersji Map Google i obecności Androida 10 z globalnymi ustawieniami kolorów aplikacji, ta opcja nie jest jeszcze dostępna – najpewniej zostanie włączona po stronie serwera w najbliższym czasie. W efekcie, nim "pełny" ciemny motyw Map Google trafi do wszystkich użytkowników, może minąć kilka dni lub tygodni.

Ustawienia kolorów w Mapach Google, fot. reddit. Ciemny interfejs w Mapach Google, fot. reddit.

Kierowcy, którzy pomyślą, że opisywane ciemne kolory nie są nowością, mają rację tylko częściowo. Chociaż Mapy Google od dawna oferują ciemny motyw w aplikacji, to dotychczas był on dostępny wyłącznie w trybie nawigacji. Wystarczy zakończyć wyświetlanie wskazówek dojazdu, by na przykład przejrzeć mapę ręcznie, a program wróci do jasnych kolorów, które – szczególnie w samochodzie w nocy – mogą skutecznie oślepić kierującego.

Po wdrożeniu opisywanych zmian, Mapy Google będą respektować ustawienia systemowe w tym zakresie, bądź pozwolą na ręczne wybranie konkretnego motywu. Nie będzie więc problemu z wyświetlaniem Map Google w ciemnych kolorach cały czas – niezależnie od pory dnia.

Mapy Google na Androida i iOS-a są dostępne w naszym katalogu oprogramowania.