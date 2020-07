Mapy Google i nowa metoda kalibracji. W smartfonach z ARCore można użyć Live View

Udostępnij:

Mapy Google otrzymały nową funkcję, dzięki której można zwiększyć dokładność swojej lokalizacji, korzystając z trybu Live View. Nawigacja potrafi teraz wykorzystywać zalety rozszerzonej rzeczywistości w smartfonach. Wystarczy, że użytkownik nakieruje aparat na charakterystyczne obiekty wokół siebie, aby nawigacja lepiej przybliżyła pozycję na mapie.

Chodzi o nowy sposób doprecyzowania swojej lokalizacji, będący swego rodzaju alternatywą między innymi dla ponownej kalibracji kompasu. Jak podaje serwis 9to5Google, możliwość wykorzystania do tego trybu Live View jest już teraz dostępna w części smartfonów obsługujących ARCore.

"Kalibracja z Live View", źródło: 9to5Google.

Na co dzień tryb Live View jest dostępny dla użytkowników korzystających w Mapach Google z nawigacji pieszej. Po rozpoczęciu trasy, Mapy zmieniają widok w taki sposób, by na ekranie użytkownik widział otaczający go świat (wykorzystywany jest do tego aparat) i wskazówki związane z nawigacją wyświetlane w trybie rozszerzonej rzeczywistości. Aby doprecyzować lokalizację, należy nakierować aparat na pobliskie budynki.

Aby korzystać z zalet nowej metody kalibracji, konieczne jest posiadanie smartfona obsługującego ARCore i nieco szczęścia – jak się okazuje, na tę chwile opcja widoczna jest tylko u niektórych użytkowników smartfonów ze wspomnianej listy. Bardzo możliwe, że Google wdraża nowość partiami i wszyscy będą mogli z niej korzystać dopiero na dniach.

