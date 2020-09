Mapy Google i sygnalizacja świetlna: kolejni kierowcy zyskują dostęp. W Polsce – cisza

Udostępnij:

Mapy Google wyświetlają informacje o obecności sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniach na dużo większą skalę niż wcześniej. Na początku lipca zauważono, że nowość była dostępna dla wybrańców, co stanowiło potwierdzenie trwających testów. Dzisiaj wiadomo, że Mapy Google pokazują symbole sygnalizatorów u dużo większej liczby użytkowników, na co zwrócił uwagę serwis Android Police.

Niestety, nie oznacza to od razu, że informacje o sygnalizacji w Mapach Google są dostępne w każdym kraju. Wręcz przeciwnie – wszystko wskazuje na to, że wdrażanie i powszechna dostępność na tę chwilę planowana jest wyłącznie na terenie USA. Android Police podaje, że choć na terenie Stanów Zjednoczonych faktycznie widać sygnalizatory na mapie, to nie są już one widoczne choćby w Kanadzie czy innych dużych krajach.

Sygnalizacja świetlna w Mapach Google, fot. Android Police.

W moim przypadku sygnalizacja nie jest widoczna w Mapach Google nawet w USA, mimo zainstalowania najnowszej wersji aplikacji. Brak dostępności może być wynikiem etapowego wdrażania lub ograniczenia dostępności tego widoku tylko dla użytkowników Map Google z danego regionu. Ten drugi argument wydaje się być jednak mniej prawdopodobny.

Jak słusznie zauważono, rozszerzenie informacji o obecności sygnalizacji świetlnej na inne kraje nie powinno być dużym problemem. Google z pewnością jest w stanie wywnioskować, przy których skrzyżowaniach znajduje się sygnalizacja, choćby na podstawie analizy ruchu kierowców korzystających z Map Google na co dzień.

Wciąż nie jest jednak jasne, czy informacje o sygnalizacji zostaną docelowo szerzej wykorzystane w Mapach Google. Sprawdzą się oczywiście jako punkt orientacyjny, ale równie dobrze mogłyby być wykorzystane przez lektora czytającego kolejne polecenia dla kierowców.

