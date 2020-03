Mapy Google i wpadki w Street View: ludzie bez nóg, auta z 6 kołami i nietypowa mapa świata

Udostępnij:

Mapy Google i Street View, czyli widok pozwalający "rozejrzeć" się po okolicy, sa znane chyba każdemu internaucie. Wielu kojarzy też, w jaki sposób wykonywane są zdjęcia, które trafiają do map. Po miastach jeżdżą samochody Google'a wyposażone w imponujące zestawy kamer na dachach, po szlakach górskich chodzą pracownicy z aparatami zamontowanymi na plecakacah, a do tego dochodzą panoramy wgrywane przez samych użytkowników, w tym lokalnych przewodników.

Oczywiście złączenie wielu zdjęć w jedno, które można później oglądać i dowolnie obracać w Street View, wymaga użycia specjalnego oprogramowania. Jak się okazuje, nie zawsze działa ono idealnie, w niektórych sytuacjach prowadząc do powstania zabawnych, a przynajmniej ciekawych obrazów.

Fotograf po fragmentacji. Coś tutaj "nie zadziałało", źródło: reddit, Street View.

O ile jednak brak ciągłości linii wysokiego napięcia w Street View raczej nie powinien nikogo dziwić i bawić, tak błędy wynikające z niewłaściwego złączenia obrazów z poruszającymi się ludźmi czy samochodami, mogą już być źródłem rozrywki. Ich ciekawym zbiorem jest reddit i w tym przypadku poświęcony temu wątek Google Maps Shenanigans!.

Wśród znalezisk można trafić między innymi na ludzi bez jednej, bądź drugiej połowy ciała czy przypadkiem "zmodyfikowane" samochody. Co ciekawe, poza niewłaściwym złożeniem elementów pierwszego planu na zdjęciach, pozostała część jest zazwyczaj właściwie połączona, co potęguje wrażenie autentyczności sfotografowanych postaci i przedmiotów.

Niecodzienny widok w Street View kryje się w tym miejscu, źródło: Mapy Google.

Jednym z ciekawszych znalezisk jest panorama 3D dostępna na południowej części Oceanu Atlantyckiego, z której zrzut ekranu można znaleźć tuż pod tytułem niniejszej publikacji. Trudno jednoznacznie opisać co "tu się dzieje" – obracając widok można oglądać inne elementy Map Google, a całość przypomina swego rodzaju zestaw sprite'ów. Inna ciekawostka to 6-kołowy Volkswagen Golf – z dużym przymrużeniem oka można dodać, że to pewnie nim zainspirował się Mercedes, tworząc 3-osiową Gelendę 6x6.

Volkswagen Golf 5 z trzema osiami – nietypowa przeróbka czy błąd graficzny? Źródło: reddit, Google Street View.

Takich przykładów w Street View oczywiście nie brakuje. Niektórzy zwracają też uwagę na poprawne w sensie technicznym zdjęcia, na których najprawdopodobniej uwieczniono nielegalne transakcje lub ludzi w nietypowych okolicznościach. Na samym reddicie podobnych grafik można znaleźć dużo więcej. Zwracamy uwagę, że choć z jednej strony niektóre z nich są po prostu zabawne, to jednocześnie pokazują, że oprogramowanie do łączenie grafik w zautomatyzowany sposób nie jest jeszcze idealne.

