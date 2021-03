Mapy Google mają problem z ciemnym motywem. Cierpią głównie ci, którzy nie powinni

Udostępnij:

Mapy Google od kilku tygodni pozwalają użytkownikom korzystać z ciemnego motywu interfejsu. Chodzi o możliwość dopasowania aplikacji do kolorystyki całego systemu nie tylko w czasie nawigacji, ale także podczas przeglądania mapy. Ciemne kolory pomagają również oszczędzać energię w przypadku ekranów OLED i mniej rażą wieczorami i nocą, ale z tym jest niestety problem.

Jak się bowiem okazuje, w niektórych przypadkach nie jest to takie oczywiste. Serwis autoevolution zwrócił uwagę na wątek na reddicie, w którym użytkownicy smartfonów Google Pixel żalą się, że mimo ciemnego motywu telefonu, Mapy Google na ułamek sekundy pokazują się z włączonym jasnym motywem, a dopiero potem zmieniają kolory. Problem ma się pojawiać przede wszystkim w momencie uruchamiania nawigacji po wskazaniu miejsca docelowego.

Nietrudno sobie wyobrazić, że taki błąd może przede wszystkim denerwować, ale nieoczekiwane rozjaśnienie ekranu (nawet tylko na chwilę) wieczorem czy nocą, może skutecznie oślepić korzystającego z aplikacji. Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że usterka dotyczy przede wszystkim Map Google w smartfonach Google Pixel, czyli jak by nie patrzeć tych, w których tego rodzaju problemy w ogóle nie powinny występować. W wątku na reddicie podobny problem Map potwierdził jednak także użytkownik OnePlusa 7 Pro.

Co istotne, w tym momencie nie jest znane żadne skuteczne ominięcie tej usterki. W praktyce pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejną aktualizację Map Google, czy też oprogramowania samych Pikseli z nadzieją, że do tego czasu programiści usuną błędy. Choć te oczywiście mogą się zdarzać, pojawianie się ich akurat w Pikselach może być rozczarowujące.

Mapy Google na Androida i iOS-a są dostępne w naszym katalogu oprogramowania.