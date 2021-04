Mapy Google z "trybem dla kierowców" już nie tylko w USA. Zobacz, czy możesz korzystać

Udostępnij:

Użytkownicy Androida zainteresowani "trybem dla kierowców" będącym połączeniem funkcjonalności Asystenta i Map Google powinni sprawdzić, czy mogą już z niego korzystać. Jak zwraca uwagę Android Police, w pomocy technicznej opisywanej funkcji nie widnieje już bowiem informacja, że opcja ta jest dostępna tylko na terenie USA. Obecny opis sugeruje natomiast, że tryb dla kierowców trafia właśnie (przynajmniej na niektóre) inne rynki – być może także polski.

Przypomnijmy, że chodzi o nowy interfejs stworzony specjalnie z myślą o kierowcach, który docelowo najpewniej po prostu odsunie z użycia Androida Auto. Funkcjonalność trybu dla kierowców jest bowiem zbliżona do tego, co oferuje dziś Android Auto na ekranie smartfonów. Użytkownik widzi tu coś na kształt launchera, który oferuje większe skróty do przydatnych aplikacji, dzięki czemu w samochodzie można z nich łatwiej skorzystać na postoju.

Możliwość włączenia trybu dla kierowców pojawia się w "ustawieniach nawigacji" w Mapach Google na Androidzie, fot. XDA Developers.

Można też stąd wykonywać połączenia, wybierać muzykę i oczywiście uruchomić nawigację. W praktyce jest to więc zbieżna funkcjonalność z Androidem Auto w smartfonach, który począwszy od Androida 10 jest w nich dostępny w formie stosunkowo nowej aplikacji Android Auto for phone screens. Chociaż Google oficjalnie nie podał, że tryb dla kierowców miałby wyprzeć Androida Auto, można się spodziewać, że taki jest właśnie cel; w przeciwnym razie funkcjonalność obydwu aplikacji będzie się dublować.

W takim układzie Android Auto mógłby docelowo pozostać w urządzeniach tylko na potrzeby działania na zewnętrznych ekranach w samochodach. Tu warto przypomnieć, że równolegle trwają też prace nad rozwojem Androida Automotive – systemu niewymagającego do działania komunikacji ze smartfonem. Dostępność jest jednak obecnie bardzo ograniczona.

