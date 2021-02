Mapy Google zmienią się na lepsze. Niektórzy widzą już nowy interfejs

Udostępnij:

Mapy Google już niedługo mogą dostać kolejną aktualizację związaną z interfejsem. Jak się okazuje, niektórzy użytkownicy już teraz w ramach testów mogą obserwować nowy ekran planowania trasy, który jest bardziej czytelny od dotychczasowego. Pozbyto się tu znanych od lat przycisków, które pozwalały zmieniać propozycje tras w zależności od środka lokomocji.

Zmiana dotyczy mobilnej wersji Map Google, a o szczegółach pisze XDA Developers. Jak widać na załączonych zrzutach ekranu, niektórzy już teraz widzą nową formę etapu planowania trasy. Po wybraniu celu, Mapy Google pokazują możliwe opcje dojazdu na dole, w formie rozwijanej listy i to tutaj należy wybierać pomiędzy dojazdem samochodem, rowerem czy komunikacją publiczną.

Od lewej: "nowy" i obecny interfejs Map Google, fot. XDA Developers.

Niestety, nowy widok nie przypadnie wszystkim do gustu. Odświeżona forma prezentacji danych powinna spotkać się z zadowoleniem podróżujących, którzy w większości przypadków planują trasę z myślą o jednym środku transportu, ale osoby często podróżujące na różne sposoby z pewnością nie będą zadowolone z konieczności przewijania nowej listy, by porównać czas dojazdu między samochodem, pociągiem czy pieszą wędrówką.

Nie zmienia to jednak faktu, że na obecnym etapie mowa jest tylko o testach. Trudno powiedzieć, czy Mapy Google rzeczywiście zmienią się w ten sposób, a jeśli tak – kiedy to będzie. Warto przypomnieć, że do użytkowników trafia równolegle odświeżony interfejs Street View. Po zmianach ekran dzielony jest na dwie części, co pozwala łatwiej odnaleźć się w terenie. Więcej na ten temat można przeczytać w odrębnej publikacji.

Mapy Google na Androida i iOS-a są dostępne w naszym katalogu oprogramowania.