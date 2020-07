Pobierz program

March of Empires to popularna gra strategiczna MMO udostępniona w modelu free-to-play. Odpowiada za nią francuskie studio deweloperskie Gameloft, które na swoim koncie ma wiele mobilnych hitów, jak np. seria Asphalt, Dragon Mania, Modern Combat itd.

Jak wygląda rozgrywka?

Akcja March of Empires toczy się w średniowieczu. Gracz staje za czele jednej z dostępnych frakcji i jako król, car lub sułtan ma za zadanie jak najszybciej rozwinąć swoje królestwo do potężnych rozmiarów. Klasycznie, jak ma to miejsce w grach strategicznych, naszą rolą jest dostarczanie możliwie jak największej ilości surowców do wytwarzania różnego typu dóbr czy budowy i udoskonalania budynków, prowadzenia badań nad nowymi technologiami czy tworzenie mocnej armii, która da nam przewagę nad przeciwnikami.

March of Empires jak na sztandarowy przykład MMO przystało oferuje wiele rozbudowanych aspektów społecznościowych, które dodatkowo urozmaicają rozgrywkę. Możemy zawierać sojusze z innymi graczami, wspomagać się w wielu poziomach gry, wygodnie komunikować czy też wspólnie najeżdżać i atakować wrogie mocarstwa.

Tytuł dostępny jest dla użytkowników komputerów z Windowsem, a także na urządzenia mobilne z Androidem i iOS-em.

Kluczowe cechy gry:

popularna strategia MMO

do wyboru 3 różne frakcje

cel gry: rozbudowa królestwa i całej jego infrastruktury

możliwość nawiązywania sojuszy

darmowa, w modelu free-to-play

Wymagania sprzętowe gry: