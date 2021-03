Marek Zagórski: chcemy, by cyfrowe certyfikaty szczepień nie dyskryminowały

Udostępnij:

Chcemy, aby cyfrowe certyfikaty szczepień przeciw COVID-19 były rozwiązaniem, które nie dyskryminuje. Nie mamy jednak wpływu na to, co zrobią w tej kwestii inne państwa, powiedział w czasie czwartkowego spotkania minister ds. cyfryzacji w KPRM Marek Zagórski.

Komisja Europejska pracuje nad "paszportem covidowym", który budzi spore obawy dotyczące bezpieczeństwa oraz prywatności. Temat jest ważny, m.in. dla odbudowy turystyki, jednak państwa członkowskie mają odmienne podejście do tego, jak w ogóle powinien wyglądać certyfikat potwierdzający odbyte szczepienie przeciw COVID-19.

Zagórski zaznaczył, że w Polsce certyfikaty szczepień w formie cyfrowej już są dostępne. Można je pobrać ze strony Internetowego Konta Pacjenta w formie kodu QR, są też dostępne w aplikacji mObywatel - wyjaśnił.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa zapewnił, że trwają również prace nad tym, by nie wykluczyć żadnego obywatela, jeśli jakiekolwiek państwa uzależnią możliwość wjazdu od aktualnego testu lub zaświadczenia o szczepieniu.

Pracujemy nad tym, żeby rozwiązania były jak najmniej dyskryminujące, myślę, że jest jeszcze trochę czasu, aby dojść do odpowiedniego rozwiązania, wyjaśnił i dodał, że część krajów poza Unią Europejską również rozważa wprowadzenie obowiązkowych "paszportów covidowych". Bez nich nie będzie możliwości korzystania z linii lotniczych, dodał.

Minister wyjaśnił, że system cyfrowych certyfikatów szczepień musi bazować na systemach teleinformatycznych państw członkowskich, bo to tam odbywają się szczepienia: Wszystkie osoby, które są zaszczepione, są u nas w systemie służby zdrowia, w innych państwach odbywa się to podobnie.

Zagórski zadeklarował, że naszym celem jest zapewnienie możliwości polskim obywatelom dokumentowania szczepienia, ale jednocześnie nie chcemy, żeby to było rozwiązanie dyskryminujące, z powodu ograniczonej dostępności szczepionek. Nie mamy jednak wpływu na to, co zrobią inne państwa.

źródło: PAP