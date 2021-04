Marzec był miesiącem błędów w Linuksie. Od początku roku opisano ponad 40 poważnych podatności!

Zapewne nie raz słyszeliście opowieści o tym, jak stabilnym systemem jest Linux. Używają go w NASA, CIA i MOPSie. Ostatnio poleciał nawet na Marsa! Chcecie dowiedzieć się jaką porywającą przygodą może być używanie Linuksa tu, na ziemi, na waszych komputerach? No to przeczytajcie historię o tym jak przez pięć miesięcy użytkownicy Linuksa…