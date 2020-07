Pobierz progra​m

Master PDF Editor to proste w obsłudze i wieloplatformowe narzędzie do tworzenia oraz edycji dokumentów w formacie PDF i XPS, będące ciekawą alternatywą dla oprogramowania Adobe Acrobat.

Oferuje ono zestaw funkcji, które pozwalają nawet niedoświadczonemu użytkownikowi na sprawne kreowanie różnego rodzaju dokumentów. Z ich pomocą dodamy do projektu nie tyle tekst, co również grafikę, linki oraz komentarze, a także takie interaktywne składniki jak pola tekstowe, pola wyboru czy listy z opcjami. Dla każdego z tych elementów możemy definiować wiele parametrów, tj. rozmiar, kolor, czy mają one być uwzględniane podczas wydruku itp.

Master PDF Editor z powodzeniem wykorzystywany może być do konwersji dokumentów pomiędzy formatami PDF i XPS. Program umożliwia również eksport wybranych stron do plików graficznych (BMP, JEPG, PNG, TIFF) oraz zabezpieczanie plików PDF 128-bitowym algorytmem szyfrującym.

