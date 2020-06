Matura 2020: wyciek arkusza przed egzaminem? CKE zgłosiło sprawę na policję

Udostępnij:

CKE podejrzewa, że mogło dojść do przestępstwa związanego z ujawnieniem treści arkusza z języka polskiego w związku z dzisiejszą Maturą 2020 z tego przedmiotu. Instytucja zgłosiła sprawę na policję.

Mogło dojść do wycieku arkusza maturalnego z języka polskiego

Dzisiaj 8 czerwca 2020 o godzinie 9:00 rozpoczął się się egzamin maturalny z języka polskiego. Jednym z dwóch pytań jakie padły na poziomie podstawowym było:

Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Wesela, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury.

Jak wykazało narzędzie Trendy Google już o godzinie 6:32 rano nastąpił nagły skok w wyszukiwaniu (bardzo specyficznego swoją drogą) hasła "wesele elementy fantastyczne".

Matura 2020: na celowniku województwo podlaskie

Trendy Google pokazały również, że ten nagły skok w wyszukiwaniach hasła dotyczącego Wesela nastąpił w Białymstoku.

CKE wysłało do policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Poniżej znajduje się treść komunikatu, jakie instytucja wystosowała w tej sprawie Radiu Zet:

W związku z informacjami dotyczącymi możliwych wywołań w Google fraz związanych z tematem tegorocznego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym z terenu województwa podlaskiego przed godz. 9:00, CKE informuje, że dziś na policji zostanie złożone w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dalsze kroki będą uzależnione od ustaleń śledczych

Redakcja dobrychprogramów wysłała zapytanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie. Jak tylko otrzymamy oświadczenie MEN, ten artykuł zostanie o nie zaktualizowany