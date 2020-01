Pobierz program

MaxDataGenius to rozbudowane narzędzie do odzyskiwania danych.

Niezależnie od tego, czy potrzebne dokumenty usunęliśmy przypadkiem czy też straciliśmy je w wyniku awarii nośnika lub ataku wirusa, MaxDataGenius pozwoli nam na łatwe i szybkie przywrócenie danych. Wśród obsługiwanych systemów plików znajdziemy: FAT12/16/32, exFAT, NTFS, CDFS/ISO9660, HFS+, ext2/3/4, ReiserFS, JFS, RAW, VMDK, ReFS oraz UFS/XFS/ZFS/.

MaxDataGenius nie wymaga specjalistycznej wiedzy po stronie użytkownika. Za sprawą przejrzystego kreatora zostaniemy przeprowadzeni przez operację odzyskiwania danych metodą krok po kroku. Wskażemy wolumin do zeskanowania (może to być np. wybrana partycja na dysku twardym, napęd DVD lub pendrive), tryb pracy (do wyboru m.in. szukanie usuniętych plików lub przywracanie danych z partycji, która została sformatowana), a następnie potwierdzimy dokonane wybory.

Na tym jednak nie koniec, bo MaxDataGenius zawiera kilka dodatkowych funkcji. Możliwe jest przywracanie danych w trybie zdalnym (poprzez uzyskanie dostępu do ekranu i klawiatury), przeprowadzanie analizy dysku twardego w celu wykrycia rozmaitych nieprawidłowości, tworzenie obrazu HDD (wraz z funkcją przywracania), bezpośrednie kopiowanie dysku na dysk, a także rekonstruowanie macierzy RAID.

