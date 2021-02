11.03.2015 14:27 • Recenzja do wersji 4.4.4.2000

Bardzo dobra przeglądarka, która śmiało może stawić czoła konkurencji. Zawiera masę ustawień umilających przeglądanie sieci web. Oprócz tego, oferuje wysoką stabilność oraz funkcje, których nie znajdziemy w żadnych innych tego typu programach. Umożliwia m.in. możliwość oderwania i pobierania aplikacji (filmów) flash w oddzielnym oknie, szybki dostęp do systemowych aplikacji, tworzenie i edycję zrzutów z ekranu przeglądarki i inne. Od kilku wydań, zawiera w sobie zintegrowaną wtyczkę AdBlock Plus, która świetnie uzupełnia wcześniejszy komponent o nazwie AdHunter. Gdyby komuś było "mało", Maxthon oferuje wsparcie dla rozszerzeń i motywów. Pliki te można pobrać z oficjalnej strony producenta i jest ich dość sporo.







Przeglądarka działa również w chmurze z możliwością dostosowywania przechowywanych elementów (historia, ulubione, pliki, hasła, notatki etc.). W tym celu tworzy się darmowe konto o nazwie Maxthon Passport umożliwiające wymianę danych z innymi urządzeniami tj. telefon, tablet czy druki komputer/laptop.







Niestety, Maxthon nie został pozbawiony drobnych błędów, a miejscami (patrząc na forum wsparcia) mogą zdarzyć się "niewyjaśnione anomalie". Czasem nie wyświetla niektórych elementów, więc warto rzucić okiem na AdHuntera i sprawdzić, czy nie zawiera w sobie jakichś filtrów (jeśli tak - usunąć). Co dziwne, program, choć wspiera system operacjny Mac OS X oraz dystrybucje linuksowe wcale nie jest kopią przeglądarki działającej na systemach Microsoft Windows. Twórcy postawili na projekt Chromium, co przyczyniło się do tego, iż użytkownicy ugryzionego jabłuszka i pingwinka mogą być zdziwieni brakiem większości funkcji.