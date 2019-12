Pobierz program

McAfee Consumer Product Removal Tool (MCPRT) jest oficjalnym narzędziem przeznaczonym do odinstalowywania z systemu Windows oprogramowania zabezpieczającego firmy McAfee.

Narzędzie wykorzystane powinno być jedynie w przypadkach kiedy zawiodą domyślne metody, tj. nie powiedzie się dezinstalacja przy użyciu standardowych procedur wbudowanych w środowisko operacyjne. MCPRT pozwala skutecznie usunąć z komputera wszelakie pozostałości po instalacji oprogramowania McAfee.

McAfee Consumer Product Removal Tool pozwala usunąć takie oprogramowanie jak McAfee Security Scan Plus, McAfee VirusScan, McAfee Total Protection, McAfee Small Business Security, McAfee LiveSafe, McAfee All Access, Verizon Internet Security for Windows, McAfee Internet Security, McAfee Family Protection oraz McAfee AntiVirus Plus.

Narzędzie rozpowszechniane jest w formie przenośnej (portable) i nie jest konieczna jego instalacja na komputerze.