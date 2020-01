​Pobierz program

MeGUI to darmowa aplikacja przeznaczona do konwertowania materiałów wideo, która w rzeczywistości stanowi nakładkę graficzną dla innych aplikacji transkodujących dane multimedialne. meGUI jest w pełni kompatybilna z różnymi programami, w tym między innymi z Ffmpeg, DGIndex i MEncoder.

MeGUI został z początku zaprojektowany do zgrywania (rippowania) zawartości płyt DVD, ale dzięki bogatej funkcjonalności, umożliwia też wykonywanie innych zadań związanych z transkodowaniem. Pozwala on m.in. na konwertowanie plików multimedialnych do formatu zgodnego z MPEG-4 ASP (XviD), MPEG-4 AVC (x264), AAC, MP2, MP3, FLAC, Vorbis, AC3, a także do innych popularnych formatów wideo – MP4, MKV, AVI i M2TS.

Program idealnie nadaje się do transkodowania materiałów wideo w wysokiej jakości obrazu. Dotyczy to zarówno filmów HD jak i również Blu-ray. MeGUI posiada wbudowany specjalny moduł, za pomocą którego pobiera automatycznie wszystkie aktualizacje dla poszczególnych elementów programu i składników pakietu.

Program charakteryzuje się możliwością wykonywania wielu zadań transkodowania w jednakowym czasie, a także ogromną ilością dostępnych narzędzi, za pomocą których możemy dzielić i łączyć filmy, tworzyć rozdziały, a także muxować materiały wideo zapisane w różnych formatach (AVI, MP4, MKV, M2TS).