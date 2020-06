Pobierz program

Medal of Honor: Allied Assault War Chest to doskonała okazja, by nadrobić zaległości, bo w pakiecie znajdziemy klasyczne strzelanki pierwszoosobowe z akcją osadzoną w realiach II wojny światowej.

O co tu chodzi?

Za sprawą Medal of Honor: Allied Assault War Chest rozgrywamy kampanie fabularne, podczas których bierzemy udział w misjach opartych na prawdziwych wydarzeniach historycznych. Rozgrywka skupia się na osiąganiu wyznaczonych celów – w zdecydowanej większości przypadków musimy wyeliminować wszystkich przeciwników, którzy staną nam na drodze, by móc ukończyć dany etap.

Co zawiera Medal of Honor: Allied Assault War Chest?

Medal of Honor: Allied Assault War Chest to Medal of Honor: Allied Assault wraz z dwoma oficjalnymi, rozbudowanymi dodatkami: Spearhead i Breakthrough. Łącznie otrzymujemy gry zapewniające ponad 20 godzin emocjonującej rozgrywki.

Warto pamiętać, że wspomniane gry zadebiutowały odpowiednio w 2002 i 2003 roku, więc nie mogą się dziś pochwalić wysokiej jakości oprawą graficzną.

Najważniejsze cechy:

pakiet kultowych strzelanek FPP

rozbudowana kampania w Medal of Honor: Allied Assault oraz dodatkowe godziny zabawy w Spearhead i Breakthrough

misje oparte na wydarzeniach historycznych

kilkadziesiąt wiernie odwzorowanych rodzajów broni palnej z okresu II wojny światowej

przestarzała oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe Medal of Honor: Allied Assault War Chest: