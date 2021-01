MediaCoder 0.8.63

18.07.2017 19:32 • Recenzja do wersji 0.8.49.5890

Program działa jak mu się podoba zwłaszcza jeśli chodzi o efekt końcowy pliku który przerabiamy, raz potrafi przerobić dany format drugim razem krzyczy że konwerter video nie potrafi kodować audio chociaż nic kompletnie nie zmieniałem w ustawieniach, do tego dochodzą dziwne wielkości plików wyjściowych raz 0,5 mb do 65,79 mb totalny losator, jeszcze ani razu nie przerobił pliku źródłowego do rozmiaru podanego w podglądzie, strasznie niedopracowany program z masą niepotrzebnych opcji