Free YouTube to MP3 Converter to darmowe narzędzie za pomocą którego pobierzemy pliki lub całe listy odtwarzania z YouTube i wyodrębnimy z nich ścieżkę audio zapisaną do formatu MP3, OGG lub AAC (M4A). Program współpracuje także z innym nie mniej popularnym serwisem Vimeo. Wśród obsługiwanych systemów operacyjnych znajduje się nie tylko Windows, ale także Linux oraz Mac.

Aplikacja stanowi idealną propozycję dla osób, które lubią słuchać swoich ulubionych piosenek w trybie offline, na przykład na przenośnym odtwarzaczu lub też zapisać je na kartę pamięci i umieścić ją chociażby w radiu samochodowym. Co ciekawe, Free YouTube to MP3 Converter pozwala zaoszczędzić transfer danych. Program wykrywa jedynie ścieżkę audio we wskazanym pliku znajdującym się na YouTube lub Vimeo i pobiera go omijając materiał wideo.

Free YouTube to MP3 Converter jest niezwykle prosty w życiu i oferuje możliwość wyodrębniania ścieżki audio oraz konwersji bez straty jakości. Narzędzie samoczynnie wykrywa wykonawcę lub zespół i tytuł utworu, umieszczając te dane w nazwie pobieranego pliku (można je oczywiście zmodyfikować). Na uwagę zasługuje też możliwość zapisywania informacji w schowku – wystarczy skopiować adres odnośnika do YouTube, a program automatycznie doda go do kolejki pobierania. Nie trzeba zatem otwierać okna aplikacji, by rozpocząć proces ściągania i konwertowania wybranego utworu.

Producent zadbał o wsparcie dla usługi iTunes. Free YouTube to MP3 Converter zawiera opcję, która umożliwia automatyczne dodawanie piosenek do swojego konta w iTunes. Można ponadto określić, na której liście odtwarzania w iTunes ma znaleźć się pobrany i skonwertowany plik dźwiękowy.