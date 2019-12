MediaPortal 2.2.3

Pobi​erz program

MediaPortal to darmowe narzędzie, pozwalające zmienić domowy komputer w multimedialne centrum rozrywki. Z jego poziomu możemy słuchać muzyki, radia, oglądać filmy, telewizję, przeglądać zdjęcia w formie pokazu slajdów, nagrywać wybrane audycje i programy, a także obejrzeć prognozę pogody.

MediaPortal jest jednym z najbardziej cenionych wśród użytkowników oprogramowaniem typu HTPC (Home Theater Personal Computer) i stanowi świetną alternatywę dla dostępnego w Windowsie modułu Media Center. Jego charakterystyczną cechą, będącą również jedną z największych zalet, jest modularna budowa. To sam użytkownik decyduje z jakich funkcji narzędzia chce korzystać i które to mają być dostępne z poziomu narzędzia MediaPortal. Oferowana domyślnie funkcjonalność jest bardzo bogata, a mimo wszystko może być dodatkowo rozszerzona za sprawą ogólnodostępnych pluginów.

Już po zainstalowaniu w ręce użytkownika trafia w pełni funkcjonalna platforma, pozwalająca odtwarzać najróżniejsze multimedia z poziomu komputera. Wszystkie funkcje do pracy z multimediami dostępne są z poziomu odpowiednich zakładek. Znajdziemy wśród nich takie, które umożliwią odtwarzanie muzyki, oglądanie filmów, płyt DVD/VCD/SVCD, słuchanie radia internetowego, przeglądanie prognozy pogody, programu telewizyjnego, a w przypadku kiedy komputer wyposażony został w odpowiedni tuner TV/FM także oglądanie telewizji i słuchanie radia. W przypadku tego ostatniego oprogramowanie obsługuje standard analogowy, cyfrowy DVB-T i satelitarny. Co istotne, oprogramowanie pozwala na zarówno manualne, jak również zarządzane harmonogramem nagrywanie wybranych materiałów na dysk twardy.

Zalet narzędzia MediaPortal jest wiele, jednak schodki zaczynają się gdy zagłębimy się w bardziej zaawansowane opcje konfiguracyjne. O ile podstawowa konfiguracja, dobór odpowiednich kodeków itp. nie powinny nikomu przysporzyć żadnych problemów to bardziej dogłębne dostosowywanie aplikacji do własnych preferencji nie jest już tak proste i intuicyjne. Oprogramowanie do działania wymaga m.in. zainstalowanego na komputerze systemu baz danych MySQL. Pomimo, iż w większości przypadków tego typu rozwiązanie jest zbędne to wykorzystywane jest do przechowywania informacji o historii wczytywanych i odtwarzanych multimediów. Funkcja ta z pewnością mogła by być rozwiązana w nieco prostszy i mniej kłopotliwy sposób.

Oprogramowanie dostępne jest w polskiej wersji językowej. Poza wieloma wtyczkami, rozszerzającymi funkcjonalność obsługiwane są motywy graficzne. Dzięki temu, możemy dowolnie zmieniać wygląd naszego multimedialnego centrum rozrywki. Warto zwrócić uwagę także na fakt, iż MediaPortal pracować może w trybie serwera, udostępniając multimedia innym urządzeniom klienckim.

