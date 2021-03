MediaTek zdeklasował Qualcomm jako dostawcę chipsetów nr 1

Udostępnij:

Qualcomm, dotychczasowy gigant w dostarczaniu chipsetów do smartfonów, nie jest już numerem jeden na rynku. Jego miejsce zajął MediaTek, dostarczający komponenty m.in. Xiaomi, któremu udało się zostać największym dostawcą w roku 2020.

Digitimes powołuje się na reporty Omdii z których wynika, że dostawy chipsetów MediaTek do głównych producentów smartfonów wyniosły 351,8 miliona sztuk w zeszłym roku. Rok wcześnej było to 238 milionów sztuk, co oznacza wzrost o 113,8 mln sztuk. Daje to aż 47,8 procent więcej dostarczonych komponentów w stosunku do roku 2020.

Dzięki zwiększeniu dostaw, MediaTek udało się osiągnąć 27,2 procent udziału w rynku w roku 2020. Dla porównania, jeszcze rok wcześniej było to z 17,2 procent. Dla firmy oznacza to zdeklasowanie dotychczasowego lidera rynku, który był Qualcomm.

Na wzrost dostaw miały wpływ, m.in. decyzje rządu amerykańskiego o wprowadzeniu obostrzeń na Huawei. W konsekwencji ten ostatni zaczął zaopatrywać się w komponenty do swoich smartfonów właśnie w MediaTek. Także inne firmy, takie jak Oppo, Samsung czy Realme zwiększyły swoje zakupy.

Największym klientem MediaTek pozostaje jednak Xiaomi, które w zeszłym roku zamówiło 223,3 procent więcej chipów do swoich urządzeń. Chiński potentat nie jest jednak jedyną firmą, która znacząco zwiększyła swoje zamówienia. Samsung również zdecydował się w 2020 roku na większe zakupy, co sprawiło, że pozyskał on aż 254,5 procent więcej komponentów od MediaTeku w porównaniu z rokiem poprzednim.

Można się spodziewać, że wraz ze zniknięciem chipsetu Kirin, MediaTek będzie miał okazję do zagarnięcia jeszcze większej części rynku. Trudno jednak powiedzieć, czy dotychczasowy lider, Qualcomm, nie spróbuje jednak odzyskać swojej pozycji lidera.