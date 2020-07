Mega-wyciek Nintendo: twórcy gier zafascynowanymi tym, co udało się odnaleźć

W zeszłym tygodniu wypłynęła cała fala kodu źródłowego do klasycznych gier Nintendo. Incydent wywołał niemały chaos w branży.

Z jednej strony deweloperzy są zafascynowani odkryciem, ale i skonfliktowani moralnie, czy w ogóle powinni na to patrzeć.

Wyciek odbył się na forum 4chan, gdzie jeden z "anonów" umieścił link z plikami na anonimowym (a jakże) serwisie anonfiles, który uniemożliwia wykrycie osoby przesyłającej dane.

Bardzo szybko udostępniony materiał rozniósł się po całej sieci, od Discorda przez Twitter i Reddit.

Wtf - I haven’t seen this tool I made for StarFox 2 for almost 30 years, I wrote it in early c++ to teach myself the language more than anything else. Where the hell have hackers got all this obscure data from????!! https://t.co/9kN9UoQPMS