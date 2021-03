24.02.2016 11:54 • Recenzja do wersji 1.16

Z programu korzystam podczas pracy naukowej, jest on niezmiernie przydatny podczas pisania artykułów naukowych, oraz również do czytania publikacji. Jak dla mnie jest to idealny substytut dla płatnych programów, które zazwyczaj są podobne jeśli chodzi o funkcjonalność w prostych zastosowaniach. Dodatkowo na plus szybkość, prostota interfejsu oraz wersja mobilna (jeśli jestem w podróży to bardzo łatwo mogę sięgnąć po jakiś artykuł znajdujący się w mojej bibliotece). Można również dodawać i edytować inne szablony cytowań, co jest wielce pomocne jeśli chce się pracę dostosować do magazynu, którego nie ma wymienionego w bazie danych.