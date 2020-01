Menedżer plików WinFile 10.0.1901.1

Po​bierz program

Menedżer plików WinFile to oryginalne narzędzie do zarządzania plikami, które pojawiło się w latach 90 w pierwszych systemach z rodziny Windows i było wykorzystywane aż do Windowsa 3.11 i Windowsa NT 3.51 – by później w Windowsie 95 zostać zastąpionym przez Eksploratora plików.

Udostępniona tu wersja została uwolniona przez Microsoft i przystosowana do działania na współczesnych Windowsach – wersjach 7, 8.1 oraz 10, jej jedyną zależnością jest środowisko uruchomieniowe VS 2015 C++.

Program może i „trąci myszką” pod względem interfejsu użytkownika, ale zarazem jest wygodny. Pozwala na otworzenie w jednym oknie programu wielu okien z widokami zawartości dysków i katalogów, których ustawieniem możemy zarządzać za pomocą automatycznych funkcji ustawień.

WinFile oferuje oczywiście wszelkie oczekiwane od w tej klasie programów operacje na plikach, od ich kopiowania po archiwizację, pozwala zmodyfikować używane fonty, pasek narzędziowy i wymogi potwierdzeń.

Uwaga: w zakładce „inne wersje” bardziej sentymentalni użytkownicy mogą znaleźć wersję „oryginalną” WinFile, pozbawioną wielu ulepszeń wprowadzonych do programu w ciągu ostatnich 10 lat – to właściwie dokładnie to samo, co było na Windowsie NT.