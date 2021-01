Mercedes MBUX Hyperscreen: komplet ekranów do aut przyszłości. System ma 24 GB RAM-u

Udostępnij:

Mercedes MBUX Hyperscreen to tajemnicza nazwa, pod którą kryje się dopiero co zaprezentowany, ogromny zespół ekranów, który wkrótce zastąpi klasyczną deskę rozdzielczą w samochodach. W pierwszej kolejności trafi do Mercedesa EQS, który ma się pojawić na rynku jeszcze w tym roku. MBUX Hyperscreen to w praktyce kilka wyświetlaczy OLED skrytych pod jedną taflą szkła Gorilla Glass.

To rozwiązanie nie tylko ciekawe wizualnie, ale i technicznie. Jak podaje Mercedes, system wykorzystuje do działania 8-rdzeniowy procesor i 24 GB pamięci operacyjnej, które w połączeniu z 12 siłownikami odpowiedzialnymi za wrażenia haptyczne mają stanowić dla kierowcy wygodny w obsłudze i szybki system. Zastosowane szkło pokrywające całą jednostkę jest zakrzywione i pokryte warstwami, które mają minimalizować odbicia światła.

Ciekawym pomysłem (który jednak nie jest nowością na rynku) jest idea przeniesienia części kontrolek przed siedzenie pasażera. Kiedy jest obecny, może w ten sposób wygodniej kontrolować na przykład odtwarzaną muzykę. Mercedes mówi o możliwości zmiany jego zawartości za pomocą 7 gotowych profilów. MBUX Hyperscreen wyposażono także w kamerę i czujnik światła, które są wykorzystywane, by dostosować deskę do zmieniających się warunków otoczenia.

Jak podaje Mercedes, w zaprojektowaniu MBUX Hyperscreen pomogła analiza danych statystycznych z dotychczasowego systemu MBUX działającego w samochodach tej marki od kilku lat. Pomogły one na przykład ustalić, że większość interakcji z systemem dotyczy nawigacji, muzyki i telefonu, toteż te funkcje będą zawsze dostępne na środkowym wyświetlaczu, by kierowca miał do nich szybki dostęp.