Mercedesy dostaną wyświetlacze head-up z rozszerzoną rzeczywistością

Udostępnij:

Jakiś czas temu testowałem Mercedesa CLA z systemem MBUX oraz nawigacją, która oferowała namiastkę rozszerzonej rzeczywistości. Na obraz z kamery nakładane były trójwymiarowe komunikaty, kierunkowskazy itp. Działało to naprawdę świetnie, ale Mercedes postanowił iść o krok dalej i już wkrótce w swoich modelach będzie stosował AR-HUD, czyli wyświetlacze przezierne z rozszerzoną rzeczywistością.

Oczywiście nowe rozwiązanie w pierwszej kolejności trafi do nadchodzącego Mercedesa Klasy S, który swoją droga wzbudza mocne kontrowersje, jeśli chodzi o stylistykę wnętrza. Porzucono piękne kształty, finezyjne rozwiązania stylistyczne na rzecz prostoty dyktowanej przez płaskie ekrany o ogromnych gabarytach. Nowoczesności nie brakuje, ale czy to jest nadal Klasa S? Z pewnością i trzeba pogodzić się z pogonią za nowoczesnością nawet kosztem tradycji. Takie czasy.

AR-HUD, czyli augmented reality head up display, to wyświetlacz przezierny z funkcjami rozszerzonej rzeczywistości, który wyświetla obraz na przedniej szybie auta i nakłada na niego dodatkowe efekty trójwymiarowe dopasowane do rzeczywistego obrazu i sytuacji na drodze. Może to być np. ostrzeżenie o zbyt małej odległości od auta poprzedzającego, strzałki pomagające wybrać odpowiednią drogę, zjazd z autostrady czy też zjazd z ronda. Możliwości jest sporo i jak widać na powyższym filmie, wygląda to świetnie. Pytanie tylko, dlaczego producenci decydują się na ogromne ekrany dotykowe na desce rozdzielczej, skoro wyświetlacze przezierne są w stanie wyświetlić niemal komplet niezbędnych informacji na szybie, w sposób dyskretny i wygodny?