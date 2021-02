Mercedesy ze zdalnymi aktualizacjami OTA

Udostępnij:

Nie od dziś wiadomo, że większość nowoczesnych samochodów to jeżdżące "komputery na kołach". W przypadku Mercedesa i jego MBUX, ilość przetwarzanych informacji jest naprawdę spora, zaś możliwości systemu bardzo imponujące. Już od kilku lat niemiecki producent stosuje aktualizacje "over the air", dzięki czemu użytkownicy nie muszą odwiedzać serwisów. Jak to działa?

To, co dla użytkowników smartfonów i komputerów jest czymś oczywistym, dla wielu użytkowników samochodów to nadal coś niespotykanego. Mówię o aktualizacjach OTA. Jeszcze jakiś czas temu, aby zaktualizować system lub nawigację satelitarną, trzeba było umówić się na wizytę w serwisie lub ASO, a następnie spędzić kilka godzin w poczekalni, aby "fachowcy" mogli podłączyć komputer i wgrać do systemu aktualizacje. Dziś ten proces możemy wykonać samodzielnie, stojąc w korku lub jadąc do pracy. Co najważniejsze: kiedy chcemy i za darmo."

„Bezprzewodowe aktualizacje nie są dla nas niczym nowym. Nasze wieloletnie doświadczenie i wiele z sukcesem przeprowadzonych kampanii OTA sprawiają, że nasi klienci zawsze mają w swoich samochodach najnowsze oprogramowanie. Zdalna komunikacja nie tylko pozwala na aktualizacje oprogramowania w sprzedanych już autach, ale też na wprowadzanie funkcji, których jeszcze nie wynaleziono. Dzięki temu z biegiem czasu pojazd staje się coraz bardziej użyteczny” – powiedział Georges Massing, szef działu cyfrowego pojazdu i cyfrowej mobilności w Mercedes-Benz AG.

A jak to działa? Jeśli ktoś aktywnie korzysta ze smartfona i komputera, doskonale wie jak przebiega taki proces. Otóż gdy tylko Mercedes-Benz udostępni nową aktualizację, na centralnym ekranie pojawia się odpowiedni komunikat; pobieranie i instalacja aktualizacji przebiegają w tle. Naturalnie użytkownik nie musi aktualizować systemu, ale tylko wtedy ma zawsze „świeże” oprogramowanie. Ponadto do dyspozycji użytkownika są dodatkowe aplikacje i funkcje dostępne w sklepie Mercedes me Store. Zresztą nie tylko Mercedes oferuje tego typu możliwości. Zresztą już od jakiegoś czasu mówi się o płatnych dodatkach do aut lub wyposażeniu na życzenie. Więcej pod tym linkiem.

Warto jeszcze wspomnieć, że kolejny krok w strategii aktualizacji aut marki Mercedes-Benz reprezentuje nowa Klasa S. Jej elektroniczna architektura pozwala na bezprzewodową aktualizację ponad 50 jednostek sterujących samochodu oraz całego systemu MBUX, w tym interfejsu centralnego wyświetlacza, bez wizyty w serwisie. Przyznacie, że to działa na wyobraźnię nie tylko kierowców i potencjalnych użytkowników, prawda?