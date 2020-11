Pobierz​ program

MetaFox to bardzo proste w obsłudze narzędzie, które oferuje możliwość konwertowania plików wideo do formatu MKV. Adresowane jest do osób mających problemy z odtwarzaniem filmów.

Korzystanie z aplikacji nie sprawi nikomu najmniejszych problemów. Po zainstalowaniu MetaFox na pulpicie systemu operacyjnego pojawi się skrót do aplikacji. Wystarczy skorzystać z techniki "przeciągnij i upuść" do programu, by umieścić w nim wybrane pliki i rozpocząć proces konwertowania danych do formatu MKV z zachowaniem oryginalnego obrazu, ścieżki dźwiękowej i napisów. Co ciekawe program zawiera opcję dzielenia epizodów z płyty DVD na pojedyncze odcinki.

MetaFox zapewnia nie tylko bezproblemowe działanie, ale także może pochwalić się szybkością wykonywania poszczególnych operacji. Warto zaznaczyć, że za pomocą tego narzędzia możemy konwertować nie tylko pojedyncze pliki, ale także całe foldery.