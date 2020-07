Pobierz program

Metro 2033 Redux to odświeżona wersja Metro 2033, czyli pierwszoosobowej gry akcji studia 4A Games stworzonej na podstawie książki Metro 2033 autorstwa znanego pisarza, Dmitrija Głuchowskiego.

Co nowego?

Przede wszystkim – grafika. Metro 2033 Redux wygląda znacznie lepiej od pierwowzoru, a dodatkowo działa z płynnością 60 klatek na sekundę. Gra wykorzystuje technologię opracowaną na potrzeby kolejnej części serii, a więc Metro: Last Light. Twórcy zrobili z niej użytek, by przekompilować Metro 2033, a następnie dodać do tytułu – w pełni zasłużenie – człon „Redux”.

O co tu chodzi?

Metro 2033 przenosi graczy do postapokaliptycznego świata. Ogromna katastrofa do której doszło w 2013 roku sprawiła, że powierzchnia Ziemi nie nadaje się do zamieszkania, w efekcie czego ludzie, którym udało się przetrwać, ukrywają się w podziemiach Moskwy od dwóch dekad. Jedną z takich osób jest główny bohater, czyli Artem, który urodził się w ostatnich dniach przed pożogą, ale dorastał już w lochach.

To właśnie naszemu protagoniście przypada niezwykle trudne zadanie. Metro 2033 opowiada o tym, jak Artem wyrusza do centrum sieci metra, by ostrzec znajdujących się tam ludzi przed nadchodzącym zagrożeniem. Po drodze odwiedza różnorodne, nierzadko pogrążone w mroku lokacje. Co ciekawe, eksploruje nie tylko podziemia, bowiem wychodzi również na powierzchnię.

Jak wygląda rozgrywka?

Metro 2033 to gra, w której dysponujemy maską gazową, latarką oraz różnymi rodzajami broni. Dzięki temu jesteśmy w stanie przetrwać i ochronić się przed atakami przerażających mutantów, które grasują w wirtualnym świecie. Do dyspozycji oddano dwa style zabawy: Spartanin oraz Przetrwanie. Tylko od nas zależy, czy zdecydujemy się na rozgrywkę w stylu klasycznych survival horrorów czy też zrobimy użytek z potężnych umiejętności Spartanina. Oprócz tego mamy tryb Stalkera, ale to ostatecznie wyzwanie dla najbardziej wymagających użytkowników.

Najważniejsze cechy:

niezwykle klimatyczna gra akcji FPP

historia na podstawie książki Dmitrija Głuchowskiego

różnorodne style rozgrywki

angażująca walka z przeciwnikami

odświeżona grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry: