Mezzmo to ciekawe połączenie organizera plików multimedialnych z serwerem multimediów DLNA (pełne wsparcie dla DLNA 1.5 i UPnP AV).

Takie zestawienie funkcjonalności daje możliwość zarówno zarządzania muzyką, filmami i zdjęciami na komputerze, ale również ich strumieniowego przesyłu i odtwarzania na telewizorze, kinie domowym, konsoli do gier i wielu innych urządzeniach obsługujących DNLA w sieci domowej. Dodatkowo Mezzmo oferuje opcje transkodowania w locie plików multimedialnych do formatów kompatybilnych z odbiornikami mediów sieciowych (korzysta z bibliotegi FFmpeg), ochrony rodzicielskiej, pozwalającej na ograniczenie dostępu do wybranych plików na wskazanych urządzeniach, a także zgrywania ścieżek dźwiękowych z dysków Audio CD oraz wypalania płyt CD i DVD z muzyką.

Lista urządzeń kompatybilnych z programem

telewizory: nowsze modele takich producentów jak Philips, Samsung, Toshiba oraz Panasonic Viera i Sony Bravia; konsole do gier: Sony PlayStation 3 (PS3), Microsoft Xbox 360, Sony PlayStation Portable (PSP); odtwarzacze Blu-ray: LG BD390, Oppo BDP; odtwarzacze multimedialne: Netgear Digital Entertainer Live, D-Link DSM-750 Wireless N HD Media Center Extender, D-Link DSM-520 Wireless HD Media Player, D-Link DSM-320 Wireless Media Player, Buffalo LinkTheater HD, Buffalo LinkTheater, Seagate FreeAgent+ Theater Media Player, Sony Vaio RoomLink VGP-MR200U Network Media Receiver, Sony Vaio RoomLink VGP-MR100U Network Media Receiver, Pinnacle ShowCenter, WD TV Live Media Player, Xtreamer Media Player; cyfrowe odtwarzacze muzyki: Logitech Squeezebox, Slim Devices Squeezebox; amplitunery/odbiorniki AV: Pioneer SC-LX AV Receivers; tablety: Nokia 770 Internet Tablet; oprogramowanie: Microsoft Windows Media Player;

