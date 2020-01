Pobierz pr​ogram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

MiTeC Task Manager Deluxe to zaawansowane i działające bez konieczności instalacji narzędzie służące do monitorowania systemu Windows. Aplikacja przeznaczona jest do obsługi każdej wersji systemu firmy Microsoft i obsługuje zarówno systemy 32-, jak również 64-bitowe.

Aplikacja wyświetla szczegółowe informacje na temat tego, co się aktualnie dzieje w systemie. Mamy więc wykaz wszystkich uruchomionych procesów, ich typ, użytkownika w systemie, do którego dany proces "należy", a także takie informacje jak data i czas uruchomienia, ilość wykorzystywanej pamięci oraz ścieżka do pliku wykonawczego danego procesu. Poza tym MiTeC Task Manager Deluxe wyświetla informacje na temat usług systemowych (stan uruchomienia, uruchamianie przy starcie), pokazuje zawartość autostartu (automatycznie uruchamiających się razem z systemem usług), a także prezentuje zmienne środowiskowe Windows.

Poza tym aplikacja pozwala na pogląd wydajności, generując w czasie rzeczywistym wykresy użycia procesora (osobny wykres dla każdego rdzenia) i pamięci oraz wyświetla krótkie podsumowanie informacji na temat komputera. W każdej chwili możemy podejrzeć bardziej szczegółowe informacje na temat wybranego procesu, filtrować listę poprzez wpisanie części nazwy, odfiltrować procesy systemowe albo wymusić zamknięcie zaznaczonych programów. Dla lepszej przejrzystości, twórca przewidział możliwość przeglądania uruchomionych usług w formie drzewka.