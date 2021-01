Microsoft 365 z większym limitem. Teraz prześlesz pliki nawet o wielkości 250 GB

Udostępnij:

Mamy świetne wieści dla abonentów usługi Microsoft 365. Już pod koniec grudnia, użytkownicy będą mogli przesyłać znacznie większe pliki. Jak dotąd, limit wynosił 100 GB. Firma Microsoft zwiększa limit rozmiaru przesyłanych plików dla platformy Microsoft 365.

Nowe ramy dotyczą zarówno OneDrive, Microsoft Teams jak i SharePoint. Swoją decyzję Microsoft tłumaczy oczywiście większym zapotrzebowaniem związanym z globalną pracą zdalną, a także rozwojem popularności wideo o rozdzielczości 4K i 8K.

Microsoft powiększa możliwości 365, ale nie podnosi cen

Rośnie zapotrzebowanie, więc rosną możliwości usług Microsoftu. Co kluczowe w całej zmianie, firma nie zamierza podwyższyć cen abonamentu, a przynajmniej we wpisie na forum usługi nie pojawiły się na ten temat żadne informacje. Firma zauważa, że przesyłanie tak dużych plików może prowadzić do większego obciążenia serwerów, ale i to wzięto pod uwagę. Lepiej zopytmalizowano przesył, aby ograniczyć ilość potencjalnych problemów.

"Osiągnęliśmy limit 250 GB, optymalizując pamięć masową pod kątem wydajności przesyłania - każdy plik jest dzielony na fragmenty, a każdy jego element jest szyfrowany unikalnym kluczem" - czytamy we wpisie Ankity Kirti z Microsoftu. Warto odnotować, że w usługa Microsoft 365 wykorzystuje synchronizację, która wykrywa niewielkie zmiany w plikach i edytuje je, zamiast na nowo przesyłać plik za każdym razem, gdy dokonamy chociaż niewielkiej zmiany.

Microsoft nie podnosi limitu danych w usłudze Microsoft 365, który nadal wynosi co najmniej 1TB, zależnie od wybranego rodzaju abonamentu. Zwiększa tylko limit dla rozmiaru całkowitego jednego pliku. Niegdyś, wynosił on tylko 15 GB, aktualnie wynosi 100GB, a pod koniec stycznia ma wynosić już 250 GB.