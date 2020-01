Microsoft Edge - czas pracy na baterii

Od kilku dni testuję nową przeglądarkę Microsoftu i pomimo kilku dosyć istotnych braków jestem z niej bardzo zadowolony. W poprzednim wpisie pokazałem Wam, jak Edge nokautuje Firefoksa na polu wydajności, dziś zobaczycie, jak długo Edge może działać na baterii.

Czasy kiedy komputer PC był wielkim pudłem zbierającym kurz pod biurkiem, minęły dawno temu. Dziś komputer PC = laptop, a długość pracy na baterii jest dla wielu ważniejsza niż ogólna wydajność systemu. Pamiętam, że mój pierwszy laptop pozwalał mi na niecałe dwie godziny oglądania filmu. Nie było wtedy smartfonów, więc to laptop spełniał funkcję mobilnego centrum rozrywki. Na co dzień nie miało to większego znaczenia, ale jako częsty bywalec portów lotniczych, szybko nauczyłem się doceniać pojemne i wytrzymałe baterie. Trudno uwierzyć, ale kiedyś na europejskich lotniskach był problem z dostępem do gniazdek elektrycznych!

Edge - Czas pracy na baterii



Microsoft lubił podkreślać fakt, że Edge (ten poprzedni) pozwala na wydłużenie czasu pracy na baterii. Zobaczmy jak radzi sobie nowy Edge i jak jego osiągi wyglądają na tle konkurencji.

Platforma testowa



Do pomiaru czasu użyłem programu BatteryMoon, który potrafi "logować" stan baterii do pliku. Interwał ustawiłem na 1 minutę. Jasność wyświetlacza ustawiona na 40%.

Komputer: Dell XPS 15 9560

CPU: QuadCore Intel Core i7-7700HQ

RAM: 16GB (DDR4 SDRAM)

GPU: Intel HD Graphics 630 (26.20.100.7584) / GeForce GTX 1050 (441.12)

Windows 10 (1909)

MIcrosoft Edge 79.0.309.65 (Official build) (64-bit) + Nano Adblocker + Nano Defender



Test polegał na odtwarzaniu filmu dostępnego na YouTube:

Procedura testowa wyglądała następująco:

uruchomienie programu BatteryMoon,

uruchomienie przeglądarki i przejście na stronę z filmem,

ustawienie jakości filmu na 4k,

odłączenie kabla zasilania,



uruchomienie logowania w BatteryMoon,

powiększenie odtwarzacz YT na pełny ekran,

rozpoczęcie odtwarzania filmu.

Wynik testu



Test rozpoczął się o godzinie 13:34, a ostatni wpis w logu wskazuje, że komputer wyłączył się o 17:16, co daje 4 godziny i 17 minut pracy. Przyznam, że byłem zaskoczony, bo ten XPS ma już ponad dwa lata i czasy świetności bateria ma już dawno za sobą. Log z BatteryMoon.

Porównanie z konkurencją

Żeby ocenić wynik Edge, porównajmy go z osiągami konkurencji. W tej roli wystąpił Firefox 72.0.1 (64-bit) + Nano Adblocker + Nano Defender. Warunki testu w obydwu przypadkach identyczne.

Test rozpoczął się o godzinie 22:38, a ostatni wpis w logu wskazuje, że komputer wyłączył się o 01:49, co daje 3 godziny i 12 minut pracy. Log z BatteryMoon.

Podsumowanie

Microsoft Edge pracował 1 godzinę i 5 minut dłużej niż Firefox. Po lewym sierpowym, wymierzonym Mozilli, przyszedł prawy prosty między oczy. Biorąc pod uwagę kondycję Firefoksa i tempo prac nad Edge był to cios spodziewany. Na tle tego lania, które właśnie zarobił Firefox, ciekawie wygląda raport finansowy Mozilli, stworzony przez niezależnego audytora. Interesująca lektura, a uwagę przykuwają zarobki CEO Mozilli i korelacja ich wzrostu z marniejącą kondycją ich przeglądarki i ostatnimi zwolnieniami.

Programistów stojących za Edge czeka jeszcze sporo pracy, ale już dziś można śmiało powiedzieć, że ich produkt jest jedną z najbardziej udanych przeglądarek na rynku. Jak tylko wyjdzie kompilacja dla Linuksa porównamy czas pracy na baterii ;-)