Microsoft Edge podkrada dane Firefoxowi bez zezwolenia? Użytkownicy zaniepokojeni

Istnieją podejrzenia jakoby Microsoft Edge potajemnie importował dane użytkowników z przeglądarki Firefox. Bez jakiejkolwiek zgody.

Na forum Reddit pojawiło się kilka wpisów, w których użytkownicy Edge'a skarżą się na to, że ich dane z Firefoxa powędrowały do przeglądarki Microsoftu, chociaż nie wyrażali żadnej zgody.

Usterka w Edge'u powodowała skopiowanie danych z przeglądarki Mozilli, nawet przy wymuszeniu zatrzymania Edge'a przy początkowej konfiguracji.

Nawet jeśli dany użytkownik nie będzie miał zamiaru używać Edge'a, to dane z Firefoxa i tak tam trafią.

Sytuacja ta konkretnie może okazyjnie zaistnieć po aktualizacji Windows 10, który teraz traktuje Microsoft Edge jako domyślną przeglądarkę, nawet jeśli wcześniej używaliśmy innej.

Trudno już teraz definitywnie oskarżać Microsoft na podstawie tych kilku raportów, gdyż sytuacja ta ma miejsce sporadycznie. Być może jest to jakiegoś rodzaju niedopatrzenie. Niemniej, jest to zjawisko niepożądane, a Microsoft nie objął jeszcze w tej sprawie stanowiska, co nie wpływa korzystnie na jego wizerunek w tej sprawie.

