Microsoft Edge zyskuje synchronizację historii i otwartych kart – rok po premierze

Microsoft Edge zyskuje wyczekiwane opcje dotyczące synchronizacji. Do stabilnej wersji przeglądarki trafia bowiem właśnie synchronizowanie historii oraz otwartych kart, co na tę chwilę zamyka listę przewidywanych funkcji w tym zakresie. Na jej uzupełnienie trzeba było czekać blisko 12 miesięcy – Edge pojawił się na rynku w stabilnym wydaniu 15 stycznia 2020 roku, wówczas oferując jedynie synchronizację ulubionych, ustawień, adresów oraz haseł.

Na udostępnienie synchronizacji historii i otwartych kart w Edge'u zwrócił uwagę Windows Latest z zaznaczeniem, że jest to zmiana włączana po stronie serwera przez Microsoft. W praktyce oznacza to, że nie wszyscy zobaczą nowe możliwości w tym samym czasie i trzeba po prostu uzbroić się w chwilę cierpliwości.

Kiedy nowe opcje trafią już do Edge'a, będą dostępne z poziomu ustawień synchronizacji, fot. Oskar Ziomek.

Synchronizacja jest oczywiście możliwa tylko po zalogowaniu się kontem Microsoftu do Edge'a we wszystkich urządzeniach, gdzie ma być dostępna. Warto też pamiętać, że nie ma konieczności korzystania z synchronizowania wszystkich elementów. Konkretne funkcje można włączać suwakami w opcjach synchronizacji, do których można się łatwo dostać już z poziomu głównej strony ustawień Edge'a.

Windows Latest sugeruje, po włączeniu nowych opcji po stronie serwera, nie u wszystkich użytkowników zostaną one automatycznie aktywowane w ustawieniach, co ma być konsekwencją ostatnich testów A/B. W pozostałych przypadkach wystarczy zajrzeć do ustawień i włączyć opcje samodzielnie. W jeszcze innych (jak na powyższym zrzucie ekranu) – po prostu uzbroić się w cierpliwość.

Microsoft Edge na Windowsa i macOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania. Wersję na Linuksa (DEB) znajdziecie tutaj, zaglądając do menu Wszystkie wersje.

