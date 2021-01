Microsoft Edge zyskuje usypianie kart, nowy menedżer haseł i kolorowe motywy

Udostępnij:

Microsoft wprowadza szereg usprawnień do coraz popularniejszej przeglądarki Edge.

Właśnie minął okrągły rok odkąd ukazała się nowa wersja Microsoft Edge oparta na technologii Chromium (tej samej, którą zanjdziemy w Google Chrome).

Amerykański potentat z tej okazji dodał sporo nowości do przeglądarki. Można je podzielić na nowe funkcje oraz graficzne dodatki.

Wśród tych pierwszych mamy odświeżony menedżer haseł, który będzie ostrzegał o tym, czy nasze hasło wyciekło do sieci, a także automatycznie zasugeruje złożone hasło przy zakładaniu konta w serwisach internetowych (bądź przy zmianie istniejącego).

Drugą istotną zmianą funkcjonalności jest wprowadzenie usypiania zakładek. Ma to pozwolić na zwolnienie zasobów komputera, tak aby polepszyć wydajność przeglądarki.

Oprócz tego Edge zyskuje pełną synchronizację zakładek i historii pomiędzy urządzeniami (PC <-> iOS i Android), także przy przeskakiwaniu ze sprzętu na sprzęt.

Od strony wizualnej mamy do dyspozycji natomiast szereg motywów - niektóre z nich to minimalistyczne kolory, a inne to grafiki z popularnych gier Microsoftu - np. "Halo, "Microsoft Flight Simulator" czy "Forza Horizon". Microsoft odświeżył także ikony wewnątrz Edge'a, tak aby bardziej się zgrywały z wyglądem systemu Windows 10 (tzw. wzornictwo Fluent Design).

Aktualizacja ma nadejść w ciągu tygodnia.

Microsoft Edge na Windowsa, macOS-a, Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.