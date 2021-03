Microsoft Exchange ma problem z ransomware Black Kingdom

Po ostatnich problemach z ransomware u Acera, przyszła najwidoczniej kolej na kolejne firmy. Zgodnie z doniesieniami teraz tego rodzaju problemy dotyczą również Microsoft Exchange. Ransomware Black Kingdom ma wykorzystywać luki w zabezpieczeniach do szyfrowania serwerów.

Informacja na temat problemów Microsoftu pochodzi od Marcusa Hutchins, który napisał o niej na swoim koncie na Twitterze. Twierdzi on, że do serwerów Microsoft Exchange można włamać się za pośrednictwem luk w zabezpieczeniach ProxyLogon.

Someone just ran this script on all vulnerable Exchange servers via ProxyLogon vulnerability. It claims to be BlackKingdom "Ransomware", but it doesn't appear to encrypt files, just drops a ransom not to every directory. pic.twitter.com/POYlPYGjsz