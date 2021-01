Microsoft Lists już w App Store. Użytkownicy iOS-a mogą pobierać alternatywę dla Airtable

Udostępnij:

W sklepie z aplikacjami na iOS-a pojawiła się już aplikacja Microsoft Lists – mobilna wersja stosunkowo nowego programu do organizacji pracy, który został zaprezentowany przez Microsoft podczas konferencji Build 2020. W praktyce to alternatywa na przykład dla Airtable, gdzie w jednym miejscu, głównie korzystając tabel, można zarządzać pracą zespołu w szerokim zakresie, a zmienne widoki pozwalają każdemu dopasować aplikację do swoich potrzeb.

Microsoft Lists w formie webowej jest dostępny w komputerach użytkowników subskrybujących pakiet Microsoft 365 w firmach i dużych przedsiębiorstwach. Jego niewątpliwą zaletą jest integracja z innymi aplikacjami w ramach pakietu biurowego, w tym choćby z komunikatorem Teams. Pozwala to w czasie rzeczywistym wspólnie edytować konkretne listy i konfigurować powiadomienia.

Aplikacja mobilna także ma swoje unikalne cechy. Ciekawa jest na przykład opcja bezpośredniego dodawania do list zdjęć wykonywanych aparatem oraz możliwość odczytywania treści także bez dostępu do internetu, co przyda się w miejscach z kiepskim zasięgiem.

Techniczną ciekawostką jest fakt, że Microsoft Lists w wersji mobilnej jest od początku przystosowany do ciemnego motywu systemu iOS. Użytkownicy, którzy z niego korzystają, zobaczą aplikację w ciemnych kolorach.

Microsoft Lists na iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.