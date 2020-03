Pobierz program

Microsoft Mahjong to klasyczna gra logiczna wywodząca się z Chin, która polega na dopasowywaniu kart z tymi samymi obrazkami. Kierowana jest ona do graczy w różnym wieku i pomimo prostych zasad stanowi obowiązkową pozycję wśród tzw. "zabijaczy czasu".

Pozornie banalna układanka

Twórcy zadbali o to, aby aplikacja wyróżniała się na tle konkurencji i zapewniała użytkownikowi długie godziny świetnej zabawy. Microsoft Mahjong pozwala na rozgrywkę z układankami o różnym poziomie trudności. Ukończenie jednej z nich odblokowywuje kolejną planszę z danego poziomu. Warto zaznaczyć, że o ile układanki z jedną gwiazdką nie przysporzą nikomu problemu, tak poziom ekspercki często pochłonie godziny "rozgryzania" pojedynczej układanki. Aplikacja umożliwia zmianę kompozycji, umożliwiając tym samym personalizację wyglądu tła planszy, jak również obrazków na klockach. Nie zabrakło oczywiście opcji cofania wykonanych ruchów oraz przetasowania płytek.

Codzienne wyzwania

Poza klasyczną formą rozgrywki Microsoft Mahjong dysponuje również opcją codziennych wyzwań. Poza standardowym dopasowywaniem klocków zawierać one mogą różnego typu prostsze lub trudniejsze do osiągnięcia cele. Przykładowo: naszym zadaniem może być dopasowywanie do siebie danej ilości złotych płytek, co w praktyce nie musi być łatwe. W każdym momencie gracz może przeglądać swoje statystyki, w których znajdzie informacje o ilości rozegranych gier, wygranych, przegranych itp.

Kluczowe cechy gry: