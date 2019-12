Pobierz program

Office 2016 to najnowsza odsłona pakietu biurowego tworzonego przez firmę Microsoft. W jego skład wchodzi kompletny zestaw narzędzi przeznaczony zarówno dla użytkowników domowych jak i wymagających firm: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzia do tworzenia prezentacji, notatnik, rozbudowany klient poczty, aplikacja do obsługi baz danych, a także narzędzia dla DTP i tworzenia formularzy.

Microsoft Office to najpopularniejszy na świecie pakiet biurowy wykorzystywany przez użytkowników domowych, liczne instytucje, a także firmy każdej wielkości. Pakiet ten oferuje zestaw narzędzi, dzięki którym możliwe jest wykonanie niemalże każdego zadania związanego z dokumentami i powiązanymi z nimi danymi. Dodatkowymi jego atutami jest coraz lepsze wsparcie dla interfejsu dotykowego, a także integracja z chmurą internetową OneDrive oferowaną przez firmę Microsoft i pozwalająca na synchronizację dokumentów. W skład pakietu wchodzą aplikacje: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook, Microsoft Access oraz Microsoft Publisher.

Nowości i zmiany w wersji 2016

Najnowsza edycja wnosi o wiele więcej ciekawych rzeczy dla końcowego użytkownika, niż poprzednia, przygotowana głównie z myślą o korporacyjncyh administratorach i programistach. Przede wszystkim aplikacje Office 2016 mają bezpośredni dostęp do plików w chmurze OneDrive – możemy z ich poziomu tworzyć, otwierać, edytować i zapisywać dokumenty. Jednocześnie usprawnienia w Outlooku mają pomóc w załączaniu takich dokumentów Office i konfigurowaniu uprawnień dostępu do nich.

Microsoft chwali się też bystrymi narzędziami, które pozwolić mają na wyciągnięcie z Office więcej niż było to możliwe do tej pory. Pomoże w tym wyszukiwarka Tell Me, dzięki które dowiemy się jakiego polecenia użyć, pisząc co chcemy zrobić, Insights, które wyszukuje kontekstowej informacji z Sieci dla wskazanych fragmentów treści, oraz Clutter, zarządzający filtrowaniem i porządkowaniem skrzynki odbiorczej Outlooka na podstawie obserwowanych skłonności użytkownika.

Excel 2016 ma być podstawowym narzędziem analityków, za sprawą takich funkcji jak automatyczne tworzenie prognoz z dostępnych ciągów danych czy intuicyjne łączenie i kształtowanie źródeł danych (nie tylko proste tabelki, ale np. źródła z klienta SAP czy nieustrukturyzowane dane z nierelacyjnej bazy Hadoop). Ulepszone tabele przestawne pozwolą zaś na budowanie modeli danych, automatyczne grupowanie czy intuicyjną analizę na tabelach liczących nawet setki milionów wierszy. Uzyskane zaś wyniki będą mogły być wizualnie zaprezentowane w licznych nowych formach grafów i wykresów.

Administratorzy również mają powód, by się nowym Office 2016 (w wersji Enterprise) zainsteresować. Dostają oni bowiem nowe mechanizmy bezpieczeństwa i kontroli pracy użytkowników (w tym możliwość zdalnego narzucania i wymuszania polityk w zakresie tworzenia i współdzielenia treści, zarządzania prawai dostępu do informacji dla diagramów Visio), mogą też włączyć w Outlooku wieloskładnikowe uwierzytelnianie. Dostają też do ręki narzędzia służące do lepszego zarządzania ruchem sieciowym (będzie można stosować priorytetyzację i dławienie ruchu), łatwiej instalować łatki dla pakietu Office i prościej zarządzać aktywacją dostępu do Office 365.

